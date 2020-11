Coronavirus – Ancora record in Sicilia, sono 1155 i nuovi casi. 19 i decessi, 324 i guariti

Nuovo record di casi di Covid-19 in Sicilia: sono 1155 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Per il quarto giorno si supera dunque quota mille (ieri erano stati 1048). Record anche per quanto riguarda i tamponi, sono stati 9376 gli esami eseguiti, circa mille in più di ieri. Il tasso di positività nell’isola scende dal 13% al 12,3%. Sono 17.618 gli attuali positivi nell’isola.

Diminuiscono per la prima volta da settimane i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 148, due in meno di ieri. Aumentano le persone in ricovero ordinario, 1105, per un totale di 1.253 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola. 16.365 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (92,9%).

Si sono registrati purtroppo ben 19 decessi, anche qui un record negativo nelle 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono adesso 569 i deceduti a causa del Covid-19.

Buone notizie dai guariti: sono ben 324, per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 7.893.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Palermo con 352 nuovi casi, segue Catania con 324. In tripla cifra anche Agrigento con 134 e Messina con 103. Poi Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Caltanissetta 27, Enna 22.

Nel resto della penisola 30.550 nuovi casi, ma a preoccupare sono soprattutto i decessi che balzano a 352, uno in meno di ieri. Aumentano però anche i guariti, sono più di 5000.