A/20, lavori per ripristinare la viabilità all’uscita di Pollina

Sono iniziati questa mattina – 4 novembre – i lavori di messa in sicurezza della carreggiata di valle del tratto autostradale della Messina Palermo (in direzione Palermo) al chilometro 154,800, per ripristinare le normali e regolari condizioni di viabilità in prossimità dell’uscita di Pollina.

Gli interventi di riparazione si concluderanno sabato 7 e pertanto è stata predisposta, sino ad allora, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tusa (km. 143,906) con rientro a quello di Pollina Castelbuono (km. 154,902).