Enti Locali, ass. Grasso (FI): “Voglio tranquillizzare comuni e imprese, fondi per riduzione tributi e suolo pubblico ci sono”

E’ stata approvata, con delibera regionale, la riprogrammazione delle risorse da destinare al Fondo ordinario, degli Investimenti e del Fondo Perequativo che garantiranno la riduzione dei tributi locali.

“Una boccata d’ossigeno per i comuni e tutti gli operatori economici, che in questo periodo versano in una difficile condizione economica a seguito della pandemia. Grazie a un lavoro sinergico con la Giunta, l’Assessore al Bilancio Armao e il Dipartimento Programmazione, sono state garantire le coperture finanziarie.”

Così afferma in una nota l’Assessore alle Autonomie Locali, on. Bernardette Grasso, la quale conferma la vicinanza del Governo Musumeci agli Enti Locali.

“Nella fattispecie dunque, saranno confermate le disposizioni contenute in Finanziaria che prevedono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali – vedi la tassa sui rifiuti – e la concessione gratuita, per i soggetti beneficiari, di un aumento del 50% del suolo pubblico, al fine di consentire il rispetto delle distanze derivate dal contenimento del virus”.