Coronavirus – Capri Leone, 2 alunni della scuola media positivi al test rapido

E’ stata resa nota questa mattina la positività al tampone rapido di 2 alunni di una classe della Scuola Media di Rocca di Capri Leone, come comunica il sindaco Filippo Borrello.

“Perchè vi sia ufficialità sul reale contagio attendiamo l’esito del tampone molecolare che l’Asp effettuerà probabilmente già oggi.” ha detto il primo cittadino.

“In via precauzionale abbiamo comunque già provveduto ad isolare i nuclei familiari dei 2 ragazzi ed a richiedere che, con carattere d’urgenza, venga sottoposta a tampone l’intera classe ed i docenti che vi insegnano. Come noto la scuola è chiusa per una sanificazione, e ci riserviamo, qualora i risultati dei tamponi non giungano in tempo, di prolungare la chiusura per i giorni necessari ad avere gli esiti.” continua Borrello.

“Intanto risultano guariti 3 dei positivi che erano stati inizialmente isolati nel nostro comune. Per loro è già stato adottato il provvedimento di revoca della misura.”