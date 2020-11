Coronavirus – A Naso 3 positivi “ufficiali” e 3 al test rapido. Dieci persone in isolamento

Sono tre al momento, a Naso, le persone risultate positive al tampone molecolare per l’individuazione dell’infezione da Covid-19. In tutti e tre i casi si tratta di soggetti provenienti da fuori regione.

Altre tre, inoltre, le persone risultate positive al test antigenico rapido: si tratta di un docente, presumibilmente entrato in contatto col Coronavirus nel focolaio relativo alla scuola elementare di Sinagra, un soggetto, contatto diretto di due persone già risultate positive al tampone molecolare, ed infine un giovane, che fin dal suo rientro dal nord Italia è stato in isolamento in un’abitazione diversa dai familiari.

A scopo pracauzionale il sindaco, Gaetano Nanì, ha comunque firmato alcuni provvedimenti di isolamento a carico di una decina di soggetti, contatti diretti delle persone risultate positive.

Si attende comunque il riscontro del tampone molecolare per i sei soggetti risultati positivi al test rapido.

Già sabato, su invito dell’amministrazione comunale, circa 15 persone, erano state sottoposte a tamponi rapidi in modalità drive-in.

“Restiamo sempre all’erta perché stiamo combattendo con un avversario subdolo e spietato – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì –, invito tutti ad evitare assembramenti e di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Usiamo sempre la mascherina, all’aperto e nei luoghi chiusi ed evitiamo gli spostamenti non necessari”.