Coronavirus – 1048 nuovi casi in Sicilia, 14 i decessi. Crescono però anche i guariti: sono 292

1.048 nuovi casi registrati nell’isola. Per il terzo giorno consecutivo la Sicilia ha superato i mille casi in 24 ore (ieri erano stati 1024). Un leggero aumento, con circa lo stesso numero di tamponi effettuati: 8.034 ieri contro gli 8.015. Rimane costante il tasso di positività nell’isola, al 13%, in media con l’ultima settimana. Sono 16.806 gli attuali positivi nell’isola.

Sono otto in più i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 150, che sommati alle 1072 persone ricoverate in regime ordinario fanno un totale di 1.222 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola (55 in più). 15.584 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (92,7%).

Si sono registrati purtroppo ben 14 decessi. Dall’inizio della pandemia sono adesso 550 i deceduti a causa del Covid-19.

Buone notizie dai guariti: sono ben 292, per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 7.569.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Catania con 299, poi Palermo con 258 nuovi casi. In tripla cifra anche Trapani con 133. 96 a Caltanissetta, Ragusa 83, Messina 80, Siracusa 71, Agrigento 21, Enna 7.

Nel resto della penisola 28.244 nuovi casi, ma a preoccupare sono soprattutto i decessi che balzano a 353. Aumentano però anche i guariti, sono più di 6000.