Brolo – Docente della scuola media positiva al test rapido, chiuso il plesso in via precauzionale

Una docente in servizio alla scuola media di via Libertà di Brolo è risultata positiva al tampone rapido. A comunicarlo è stato il primo cittadino Giuseppe Laccoto che, nel frattempo, con un’ordinanza ha disposto la chiusura a scopo precauzionale del plesso scolastico.

Si resta comunque in attesa dell’esito del test molecolare. Il primo cittadino ha poi registrato un videomessaggio in cui invita la cittadinanza a non allarmarsi.

Ecco il messaggio del Sindaco.

https://www.facebook.com/972568369496152/posts/3531621286924168/