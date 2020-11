Spadafora – Il Consiglio Comunale a difesa del Liceo “Galileo Galilei”

Le forze politiche spadaforesi si uniscono per scongiurare il trasferimento di alcune aule del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” a Villafranca Tirrena. La proposta del trasferimento era arrivata qualche settimana fa a seguito di un incontro con la Città Metropolitana di Messina con il sindaco metropolitano Cateno De Luca possibilista sull’utilizzo di locali individuati nell’area ex Pirelli. Il Consiglio Comunale di Spadafora, all’unanimità, ha approvato un atto di indirizzo rivolto alla Giunta Municipale.

La proposta è partita da sei consiglieri di minoranza che sono riusciti a portare in aula un atto di indirizzo finalizzato a mettere a disposizione della Città Metropolitana di Messina e del Liceo Scientifico Galileo Galilei tutte le ulteriori aule necessari per l’attività didattica, oltre a un’aula per realizzare un laboratorio. Soluzioni tese a soddisfare la ripresa della didattica in presenza. Un bel segnale per la comunità spadaforese che ha visto unirsi maggioranza e opposizione per fare in modo che la cittadina non perdesse una storica istituzione come il locale Liceo Scientifico che ha sempre rappresentato un motivo di orgoglio e di vanto per tutta la comunità.