Questa sera su AM la gara amichevole tra Orlandina Basket e Trapani

A partire dalle 21.30 circa sulla nostra emittente televisiva AM, canale 14 del DT Sicilia, verrà trasmessa la gara amichevole tra Orlandina Basket e Pallacanestro Trapani.

Lo scrimmage tra le uniche due formazioni siciliane impegnate nel campionato di Serie A2, ha visto la vittoria dell’Orlandina per 81-73, ma bisogna precisare che dopo ogni quarto il punteggio è stato azzerato. Questi i parziali: 14-23; 31-14; 20-16; 16-20.

Per i biancoazzurri ottimo Taflaj con 21 punti (4/6 da tre punti), 14 e 6 assist per Jordan Floyd, in doppia cifra anche Bellan con 10 punti. 9 per Gay, 8 per Johnson e un buonissimo Samuele Moretti. 7 e 12 rimbalzi per Abdel Fall, 6 punti per il giovane Tintori.