Patti, i contagiati sono ventitré, ma c’è il rischio che aumentino

Sembra destinato ad aumentare il numero delle persone positive a Patti. Al momento sono ventitré; ventidue sono in isolamento domiciliare ed una è ricoverata all’ospedale “Barone Romeo”, perchè ha la febbre, ma è in discrete condizioni.

Per il resto si è registrato un nuovo caso di positività, dopo che già era stata segnalata in precedenza dal test rapido e si è attesa di altri responsi dai tamponi molecolari, dopo che i test rapidi sono stati positivi. Da qui le previsioni di un possibile aumento dei contagi. Si spera che, come è accaduto giorni fa, nonostante la positività di alcuni test rapidi, i molecolari si rivelino negativi.

Il sindaco Mauro Aquino ha prorogato la chiusura delle scuole da oggi fino a sabato e ha chiuso i parchi-giochi ed aree comunali.