Coronavirus – Altri 1024 nuovi casi in Sicilia, 18 i decessi. Buone notizie dai guariti: sono ben 266

1.024 nuovi casi registrati nell’isola. Per il secondo giorno consecutivo la Sicilia ha superato i mille casi in 24 ore (domenica erano stati 1095). Un leggero calo, ma diminuiscono anche i tamponi processati, che passano dagli 8.547 di ieri agli 8.034 di oggi. Rimane costante il tasso di positività nell’isola, al 12,8%, in media con l’ultima settimana.

Sono dieci in più i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 142, che sommati alle 1025 persone ricoverate in regime ordinario fanno un totale di 1.167 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola. 14.897 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (92,7%).

Si sono registrati purtroppo ben 18 decessi, un record per l’isola. Dall’inizio della pandemia sono 536 i deceduti a causa del Covid-19.

Buone notizie dai guariti: sono ben 266, per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 7.277.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Catania con 258, poi Ragusa con 249 casi, segue Palermo con 209 nuovi casi. In tripla cifra anche Siracusa con 174. 92 invece a Messina, 19 a Caltanissetta, 15 a Trapani e 8 ad Agrigento. Nessuno invece ad Enna.

Nel resto della penisola si è registrato un lieve calo, sia nei positivi che nei decessi: nel bollettino del Ministero della Salute sono stati comunicati 22.253 nuovi contagi a fronte di appena 135.731 tamponi effettuati, vale a dire il 16% nel rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti. 233 i decessi, contro i 208 di domenica.