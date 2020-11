Calcio, Serie D – FC Messina in vetta, vince anche il Città di Sant’Agata

Un gol, uno solo, per proiettarsi in cima alla classifica. L’FC Messina aggancia in vetta Cittanovese e Acireale e guarda al futuro con grande fiducia. I peloritani sono riusciti a vincere sul campo del Rende, acquisendo tre punti che sono davvero molto importanti. Decisivo un gol messo a segno da Palma su una giocata illuminante di Agnelli. Ottima la sua prestazione all’esordio. Il Rende colpisce anche un palo con Cruz e impreca alla sfortuna, ma alla fine esulta la compagine di Pino Rigoli che adesso respira aria di vetta e può godersi il primato guardando già al prossimo impegno.

Domenica felice anche per il Città di Sant’Agata che soffre ma vince al Fresina contro il Rotonda. La rete degli ospiti in apertura di match è stata un’autentica doccia fredda per i padroni di casa che hanno però trovato la forza di reagire grazie all’argentino Abayan, mandato in campo a metà primo tempo e decisivo con una doppietta. Prestazione tutta di carattere, combattività, cuore, orgoglio quella dei biancazzurri che alla fine confezionano un successo che non fa una grinza e fa ben sperare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società. Paga anche l’ottimo lavoro di mister Pasquale Ferrara. Chi è rimasto invece a riposo è l’ACR Messina che avrebbe dovuto affrontare la Gelbison. I giallorossi ricominceranno la preparazione sul sintetico al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela.