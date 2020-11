Barcellona. Positivi al Covid-19 in aumento, disposta la chiusura delle scuole

Ci sono ventidue nuovi casi di positività al Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto. Dodici riguardano una scuola dell’infanzia. Dato che ha portato il sindaco Pinuccio Calabrò ad avviare un’interlocuzione con Asp e Usca. A seguito del confronto, il primo cittadino ha deciso di optare per la chiusura di tutti i plessi e gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, fino al prossimo 14 novembre. Ciò al fine di consentire all’Asp di Messina di svolgere in sicurezza controlli sui contratti stretti e l’emissione dei relativi provvedimenti. Oltre ai dodici bimbi contagiati, quattro degli altri dieci si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già positive al coronavirus.