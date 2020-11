Coronavirus – Per la prima volta la Sicilia supera i mille casi. Sono 1.095 oggi. 16 vittime

Ancora un record: 1.095 casi in un solo giorno, ed è la prima volta in cui la Sicilia supera i mille casi in 24 ore (ieri erano stati 952 e due giorni fa 984). I tamponi processati oggi sono stati 8.547 (ieri 8.106). Il tasso di positività nell’isola sale dall’11,74% di ieri, al 12,81% di oggi.

In totale sono 15.324 gli attuali positivi nell’isola, di cui 1.131 ricoverati in ospedale (ieri erano 1.084). Tra loro 999 in regime ordinario e 132 in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri). 14.442 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 94,24%).

Si sono registrate purtroppo ben 16 vittime nelle ultime 24 ore (ieri erano state 18 in un giorno, il dato più alto dall’inizio della pandemia). Fino ad adesso in Sicilia sono state contagiate 22.853 persone.

Cresce oggi il numero dei guariti oggi, 197, contro i 56 di ieri. Il totale delle persone che hanno sconfitto il virus nell’isola supera quota settemila: adesso sono 7.011.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Catania con 316, poi Palermo con 277 nuovi casi. Altre 3 province in tripla cifra: a Messina 106, a Siracusa 100, ad Agrigento 110. Poi a a Ragusa 82 nuovi casi, a Enna 49, a Caltanissetta 45 e a Trapani 10.

IN ITALIA

Lieve calo nel resto della penisola: il nuovo bollettino del ministero della Salute registra 29.907 nuovi contagi (ieri 31.758) a fronte di 183.457 tamponi effettuati (contro i 215.886 di ieri). I decessi oggi sono stati 208 (ieri erano stati 297).

Le terapie intensive aumentato di 96 unità (in totale sono 1.939) mentre i ricoveri in regime ordinario sono 936 in più (in totale sono 18.902).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle regioni, sono stati 8.607 i nuovi casi in Lombardia, seguita dalla Campania con 3.860, Toscana con 2.379, Lazio con 2.351, Veneto con 2.300 e Piemonte con 2.024.