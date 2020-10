Coronavirus – Altri 952 casi in Sicilia, 101 nel messinese. Purtroppo 18 le vittime nell’isola

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 952 nuovi positivi (ieri erano stati 984) su 8106 tamponi eseguiti (ieri 7.293). Il tasso di positività nell’isola oggi tocca quota 11,74 (ieri 13,49%).

In totale sono 14.442 gli attuali positivi nell’isola, di cui 1.084 ricoverati in ospedale (ieri erano 1.012), di cui 962 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri).

13.358 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 92,54%). Si sono registrate purtroppo ben 18 vittime (il dato più alto dall’inizio della pandemia) nelle ultime 24 ore. Fino ad adesso in Sicilia sono state contagiate 21.758 persone.

Pochi i guariti oggi, solo 56 contro i 153 di ieri. Il totale delle persone che hanno sconfitto il virus nell’isola raggiunge quota 6.814.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è ancora Palermo con 347 nuovi casi. Altre 4 province in tripla cifra: a Ragusa sono 115, Catania 108, Trapani 102 e Messina 101. Enna 66, Caltanissetta 54, Agrigento 44 e infine Siracusa con 15 casi.

IN ITALIA

Nel resto d’Italia oggi si sono registrati 31.758 i nuovi casi di contagio da Coronavirus , un numero simile a quello di ieri dove erano stati 31.074. Con il nuovo record di tamponi processati, 215.866: circa 800 in più di ieri. Purtroppo crescono i decessi: oggi sono 297, contro i 199 di ieri, per un totale di 38.618.