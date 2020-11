Coronavirus – 24 positivi al test rapido tra bambini e personale della scuola elementare Gorghi di Sinagra

24 positivi al test rapido per il Covid-19 sono stati riscontrati questo pomeriggio a Sinagra: si tratta per la maggior parte di bambini che frequentano la scuola primaria del plesso di Gorghi, in particolare le classi 2a e 5a. Tra i contagiati anche qualche docente. 21 sono residenti a Sinagra, mentre 3 abitano a Raccuja.

In mattinata era stato programmato uno screening di massa a Sinagra, deciso dopo il caso di positività al test rapido di un docente che insegna nel plesso di Sinagra-Gorghi. Docente risultato poi positivo anche al tampone molecolare.

93 i tamponi effettuati. L’USCA di Patti nel pomeriggio ha inviato i risultati dei test. Lo ha comunicato il sindaco Nino Musca, con una diretta sulla pagina Facebook del Comune di Sinagra. I positivi adesso dovranno effettuare l’esame del tampone molecolare.