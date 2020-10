Sale il numero degli attuali positivi a Barcellona e Milazzo

Dieci nuovi contagiati nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, tra cui uno ricoverato al Covid Hospital Cutroni Zodda. Dei nuovi positivi, quattro si trovavano già in isolamento domiciliare. Il dato complessivo sale a 44 casi con due ricoveri ospedalieri. Nei giorni scorsi, infatti, una persona era stata ricoverata in reparto Covid a Messina. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha augurato a tutti una pronta guarigione. Il primo cittadino ha anche ricordato che Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri stanno conducendo stretti controlli coordinati, finalizzati al rispetto delle regole anti contagio. “E’ un momento delicato per la nostra comunità – ha concluso- Il rispetto delle regole ci unisca in questa importante battaglia”.

Sono otto i nuovi positivi nella città di Milazzo con il dato che sale a quota 48. Tutti si trovano in isolamento domiciliare. Dei 48 positivi, uno si trova ricoverato in ospedale.