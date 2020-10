Rocca di Capri Leone, 5 allievi dell’Accademia Pentamusa entrano al conservatorio “Corelli”

Grande soddisfazione per l’Accademia Musicale Nebroidea di Rocca di Capri Leone in questa sessione di Ammissioni Al Triennio Accademico presso il Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina.

L’Accademia dell’Associazione di Promozione Sociale Pentamusa, infatti, ha presentato ben 5 dei propri allievi agli esami di Ammissione ai Corsi di Laurea presso il Conservatorio con cui è convenzionata e tutti sono stati ammessi al livello accademico: Fatima Fabio (Flauto Traverso), Silvia Fazio (Flauto Traverso), Marco Conti Bellocchi (Clarinetto), Gabriel Lombardi (Sassofono), Mattia Gallo (Percussioni). I candidati hanno raggiunto questo prestigioso “nuovo inizio” grazie al loro studio, competenza e impegno costante di questi anni. Gli allievi avevano completato, nella sessione autunnale dell’Accademia Nebroidea, tutte le certificazioni necessarie all’ammissione avendo tutti i crediti necessari, oltre al talento e alla maturazione, per ottenere questo risultato all’esame successivo svoltosi a Messina.

In particolare Fatima Fabio e Marco Conti Bellocchi hanno registrato il punteggio più alto delle rispettive classi per l’Ammissione ai Trienni Accademici del Conservatorio Corelli.

Lo spirito che ha caratterizzato l’Accademia è stato, fin dalla sua fondazione nel 2015, quello di essere un polo di riferimento per l’hinterland, riducendo le distanze dalle istituzioni musicali presenti nei capoluoghi di Palermo e Messina e creando insieme al comune di Capri Leone, una rete capillare con tutti i comuni limitrofi che, sfruttando la posizione geografica e logistica di Rocca di Capri Leone, faccia sempre più affermare il territorio anche dal punto di vista culturale e artistico.

“Dal 2015 ad oggi” dice il Responsabile Artistico M° Salvatore Crimaldi, “più di 20 allievi sono stati ammessi ai Corsi Accademici dei Conservatori di Palermo e Messina superando complessi esami che prevedono delle competenze e delle certificazioni specifiche che i nostri allievi hanno potuto ottenere nella nostra Accademia e arrivare direttamente al triennio con preparazione, certificazione e, soprattutto, senza “debiti formativi”.

I risultati ottenuti, in particolare quest’anno, sono frutto del lavoro di un’equipe didattica giovane e dinamica e di un’organizzazione minuziosa e precisa che, anche nel periodo del lockdown ha attivato da subito le attività di Didattica a Distanza che hanno permesso ai circa 50 allievi di “non fermare la musica” e soprattutto il loro percorso didattico.

L’anno scorso, grazie alla nuova convenzione con il Conservatorio “A.Corelli” di Messina per i corsi propedeutici all’ammissione ai Trienni Accademici, nuovo percorso didattico che hanno sostituito i preaccademici, l’Accademia è ripartita per un nuovo percorso sempre al servizio dei giovani studenti dei Nebrodi che continueranno ad avere la possibilità di svolgere, direttamente a Rocca di Capri Leone, i nuovi percorsi che li porteranno, come è avvenuto quest’anno, allo studio Accademico in Conservatorio.

Oltre alle soddisfazioni legate agli allievi ricordiamo altresì che Pentamusa ha ottenuto, anche per il 2020/2021, il riconoscimento da parte Del Ministero Della Pubblica Istruzione (MIUR) per l’istituzione di corsi di formazione per docenti che si svolgeranno nella sede di Rocca di Capri Leone e presso enti collegati all’Accademia in tutta la Regione.

“Tutte le attività si continueranno a svolgere secondo i Protocolli Anti-Contagio predisposti”, continua il M° Crimaldi, “e, dopo gli ottimi risultati didattici ottenuti dalla DaD, siamo strutturati in caso di difficoltà o per esigenze particolari ad effettuare anche le “lezioni online”.