Parco dei Nebrodi in lizza per lo “Smartphone d’Oro” – VIDEO

Anche il Parco dei Nebrodi, tra le Pubbliche Amministrazioni italiane è in lizza per lo Smartphone d’Oro. Un premio, ideato dall’Associazione PA social, dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche.

Lo Smartphone d’Oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

I video, pubblicati online sui canali web e social dell’Associazione PA Social, potranno essere votati sino al 22 novembre 2020. diverse le categorie di concorso, proprio per dare voce alle tante realtà del nostro Paese.

Per votare invece al concorso, che complessivamente prevede più settori di intervento (ambiente, turismo, cultura, istruzione ed altri) occorre scaricare l’App di PA Social sul proprio smartphone e seguire le indicazioni. Tutte le istruzioni sulla pagina FB del Parco dei Nebrodi.

Da tempo il Parco dei Nebrodi sta seguendo un nuovo progetto comunicativo, per l’esigenza di lavorare meglio ed ampliare i servizi all’utenza in un periodo che si è rivelato fondamentale per l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Un progetto, quello relativo ad una nuova comunicazione al servizio del cittadino che il Presidente del Parco Domenico Barbuzza ha prontamente condiviso, con l’obiettivo del miglioramento dei rapporti con il cittadino e il territorio del Parco.