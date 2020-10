Orlandina Basket – Strano S.p.A è il nuovo Premium Partner

In tempi di incertezza come questi, investire nello sport non è mai semplice. Per questo è giusto celebrare l’importante accordo siglato tra Orlandina Basket e l’azienda Strano S.p.A che sarà Premium Partner del club biancoazzurro per la stagione 2020/21.

Strano S.p.A. oltre ad essere presente sulle divise da gioco della prima squadra, sarà anche Main Partner del settore giovanile.

Strano S.p.A.è da oltre 70 anni una delle principali Aziende italiane nel settore delle forniture elettriche, elettro-industriali ed illuminotecniche.

L’azienda è specializzata in prodotti e sistemi per impianti elettrici civili e per l’Automazione industriale avanzata, Illuminotecnica, Domotica, Sistemi di sicurezza, Energie rinnovabili, Termoidraulica.

Fondata nel 1945 da Roberto e Nunzio Strano e guidata da quest’ultimo fino al 2019, l’azienda continua ad operare nel segno della tradizione e della continuità diretta dai figli Roberto, Giorgio e Dario.