In questi mesi di emergenza Covid-19 il Governo ha messo in campo diverse misure per sostenere e favorire la ripresa del paese. Una delle più importanti è l’ecobonus, un’occasione unica per dare nuova vita alla propria casa.

Ma come funziona l’ecobonus 2020? Lo abbiamo chiesto a Francesco Fogliani, Responsabile territoriale Confidi.