Coronavirus – Torrenova, 5 persone positive al tampone

“Ci sono stati comunicati stamattina 5 soggetti positivi residenti nel nostro comune, erano già in isolamento fiduciario e considerato che non hanno avuto alcun contatto esterno non ho disposto ulteriori provvedimenti di isolamento.”

A dare la notizia, nella tarda mattinata di oggi è stato il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, dalla sua pagina facebook.

“Siamo in attesa dei risultati di altri 3 tamponi molecolari.Monitoriamo giorno per giorno la situazione e come sempre emetterò tempestivamente e personalmente i vari provvedimenti necessari. ” continua Castrovinci. “Solo con i vostri comportamenti la situazione può diventare “gestibile”, perché i dati di tutto il territorio sono in continua crescita e questo deve portarci ad un livello di attenzione alta” conclude il primo cittadino.