Deliberato lo stato di emergenza in provincia di Messina per la mareggiate del 2019

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati nel dicembre 2019 in provincia di Messina; è stato previsto un primo stanziamento di 2,1 milioni di euro a carico del fondo per le emergenze nazionali.

Questo l’annuncio del sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa e della senatrice Barbara Floridia. Si tratta di un passaggio fondamentale perché con l’ordinanza della protezione civile, che verrà firmata nei prossimi giorni, inizierà finalmente tutto l’iter; sarà nominato un commissario regionale che potrà utilizzare queste prime somme stanziate dal Governo per coprire le spese di somma urgenza sostenute dalla protezione civile regionale e dai comuni. Poi si potrà realizzare il piano degli interventi regionali, base di un secondo e forse anche di un terzo provvedimento del Governo con cui verranno stanziate altre somme a disposizione per coprire tutti gli interventi da realizzare sul territorio legati all’emergenza.

Villarosa e Floridia avevano sollecitato tutti gli enti preposti per questo primo importante passo, atteso da lungo tempo per via della situazione epidemiologica che il paese sta attraversando e ora è arrivato. Si sono detti fiduciosi che il commissario e la Regione possano recuperare il tempo perso affinché sul territorio arrivino le risorse e si effettuino lavori necessari alla sicurezza dei territori colpiti dalle mareggiate dell’anno scorso.