Coronavirus – 34 gli attuali positivi a Barcellona P.G., 40 invece a Milazzo

Aggiornamenti riguardante la situazione relativa alla situazione Covid-19 nella zona tirrenica. A Barcellona Pozzo di Gotto è stata comunicata la positività di altri sette concittadini, due dei quali erano già in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sul nostro territorio comunale sono adesso 34.

Tutti i nuovi contagiati si trovano presso le rispettive abitazioni, rimane una la persona attualmente ricoverata a Messina nel reparto Covid.

Situazione in crescendo anche a Milazzo, come dichiara il sindaco Pippo Midili. Sono 40 al momento gli attuali positivi nella Città del Capo: si registra un guarito, mentre una persona è ricoverata al Policlinico di Messina. 10 i casi in più rispetto alla giornata di ieri.

Molti dei nuovi contagiati sono giovanissimi, per questo il primo cittadino ha disposto la sanificazione di due istituti comprensivi del comune. Il sindaco, in apertura di diretta Facebook, ha chiesto scusa ai contagiati per un file girato su Whatsapp che recava i loro nomi. La Polizia Municipale si è già messa al lavoro e si procederà alla denuncia.