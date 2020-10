Roccavaldina, affidati i lavori di consolidamento di un costone roccioso

Sono stati affidati i lavori di consolidamento per l’imponente costone roccioso che sovrasta la zona di Sottoforno, nella parte est del centro abitato di Roccavaldina; da una decina d’anni tiene gli abitanti delle case sottostanti con il fiato sospeso per i massi che, in più di un’occasione, sono arrivati sull’asfalto della strada ma anche su qualche tetto.

Una situazione di pericolo costante che l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore siciliano Nello Musumeci, sta adesso per rimuovere definitivamente. Si tratta di un appalto da 660 mila euro per il quale si potranno presentare offerte fino al primo dicembre. Le opere di messa in sicurezza prevedono la posa di pannelli di rete metallica e la realizzazione di due muraglioni. L’intervento riguarderà inoltre la canalizzazione delle acque piovane, la cui dispersione ha nel tempo innescato i dissesti che hanno provocato i crolli.