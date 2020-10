Coronavirus – Sono 35 i ricoverati al Policlinico di Messina, di cui 6 in terapia intensiva

Sono 52 i contagi da Covid-19 riscontrati ieri in provincia di Messina e arrivano anche i primi ricoverati all’ospedale Papardo. Sono quattro.

Al Policlinico, invece, gli attuali ricoverati per Covid-19 sono 35, di cui 6 in terapia intensiva e 29 nel reparto di Malattie infettive. Due nuovi casi sono stati registrati a Barcellona Pozzo di Gotto e comunicati ieri sera nel consueto aggiornamento delle ore 20. Si tratta di due persone in isolamento domiciliare. Il numero degli attuali contagiati nella Città del Longano sale quindi a 22.

E due sono anche i contagi registrati a Rometta e comunicati dal sindaco Nicola Merlino, il quale ha spiegato che si tratta di due persone non residenti, asintomatiche e che si ha motivo di ritenere siano stati contagiati durante la loro meritoria attività lavorativa. Quattro dei precedenti positivi nel centro tirrenico sono guariti e adesso sono negativi al tampone. Il primo cittadino ha anche evidenziato che la sua comunità sta superando un momento difficile con responsabilità e cautela.

Caso di positività anche a Condrò. Si tratta di una persona che si trovava in isolamento domiciliare da diversi giorni. Il Comune di Torregrotta ha invece comunicato il termine del periodo di isolamento fiduciario per un cittadina, il cui tampone era risultato dubbio, aggiornando il dato – in maniera sempre puntuale e solerte – di dieci positivi al virus e dieci persone in isolamento.