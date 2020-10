Coronavirus – 708 nuovi casi, ma ben 244 guariti. Cresce il numero dei ricoveri e delle terapie intensive

Scende il numero di nuovi casi registrati in un giorno in Sicilia: sono stati 708 i contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre ieri l’incremento era stato di 860. Simile il numero dei tamponi effettuati: 7499 oggi contro i 7.324 di ieri. Il tasso di positività in netto calo rispetto a ieri: dall’11.74% scende al 9,44%.

Cresce di 68 unità il numero dei ricoverati in ospedale: sono 898 (24 ore fa erano 830), di cui 111 in terapia intensiva (8 in più di ieri).

Gli attuali contagiati nell’isola sono 12.188, di cui 11.290 in isolamento domiciliare (il 92,9%). Purtroppo si registrano altri 10 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 459 (anche ieri erano state 11 le vittime nell’isola).

Boom di guariti in un giorno: sono 244, contro i 61 di ieri. Adesso il totale delle persone che hanno sconfitto il virus tocca quota 6.386.

La provincia con l’incremento più alto è ancora Palermo, con 228 nuovi casi, segue Catania con 173. Sfiora i cento casi Ragusa, sono 99. 80 poi i nuovi contagiati ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina e 9 a Caltanissetta. Nessun nuovo caso, invece, ad Enna.

IN ITALIA

L’Italia fa registrare 24.991 contagi registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 198.952 tamponi processati. I morti sono 205, secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva: sono 124 in più secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.536 persone in rianimazione.

Nei reparti ordinari ci sono ora 14.981 pazienti, con un incremento di 1.027. Gli attualmente positivi sono arrivati a 276.457.