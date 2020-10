Commemorazione dei defunti, a Capo d’Orlando si entra al cimitero 150 alla volta

A causa dell’emergenza Covid, il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha firmato una ordinanza per disciplinare accessi e permanenza nel cimitero comunale nel periodo fino a 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il cimitero rimarrà aperto per le visite dalle 8 alle 17, si potrà entrare solo dal cancello centrale ed uscire solo dal cancello lato est, quello della parte nuova del cimitero.

La permanenza sarà consentita contemporaneamente ad un massimo di 150 visitatori per non oltre 20 minuti. Ciò per consentire a tutti l’omaggio ai propri defunti. Ciascun visitatore dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina ed osservare la distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ vietato formare assembramenti sia nello spiazzo antistante il cimitero, sia al suo interno.

Per consentire un deflusso regolare del traffico, è poi istituito, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni 29-30-31 ottobre e 1-2 novembre il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nella strada di collegamento tra la Statale 113 e il Cimitero Comunale.