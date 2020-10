Sinagra – Quattro nuove vie saranno intitolate a vittime di mafia

Con deliberazione di giunta del 23/10/2020 l’amministrazione comunale di Sinagra ha stabilito l’intitolazione di quattro nuove vie ricadenti in alcune aree di nuova urbanizzazione della Contrada Gorghi.

Le strade della lottizzazione San Biagio sono state intitolate alla memoria dei giudici siciliani vittime della mafia Paolo Borsellino, Rocco Chinnici e Rosario Livatino.

La strada compresa tra la via G. Tomasi di Lampedusa e la Via Piersanti Mattarella (in adiacenza del torrente Patrì) è stata intitolata alla giovane donna vittima di mafia Graziella Campagna.

La scelta, spiega l’amministrazione sinagrese, “trova fondata motivazione nel dovere civico di ricordare vittime del sistema mafioso, per mantenere sempre viva la memoria e continuare ad interrogarsi su cosa significhi il loro sacrificio in una società che non deve dimenticare i servitori dello Stato…”