Sicilia – Continua la diatriba a distanza tra Musumeci e Cateno De Luca

Come uno show televisivo che non si è mai fermato, anzi si è acuito durante il periodo di lockdown. La diatriba tra il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco di Messina Cateno de Luca sembra non avere tregua.

A discolpa del presidente Musumeci possiamo dire che viene spesso chiamato in causa dal suo rivale, ma anche il Governatore ci mette del suo per alimentare la fiamma.

E’ di oggi infatti il post di Cateno De Luca, sulla sua pagina facebook, in cui annuncia per questa sera alle 19.00 una diretta in cui, riportiamo testualmente: “Io e Nello abbiamo trovato la soluzione per far svolgere regolarmente l’attività fino alle ore 24:00 ai ristoranti bar pasticcerie ecc ecc della sicilia.”, con una bella foto del sindaco e di Musumeci in primo piano.

Questo pomeriggio è arrivata la risposta di Musumeci, sempre tramite social, che ha bollato come “Fake News” l’ennesima trovata di Cateno De Luca. Vedremo come si evolverà la battaglia politica. Purché se ne parli.