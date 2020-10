Calcio – La Serie D va avanti, dirette streaming per le partite

I club del campionato si sono espressi in modo chiaro e inequivocabile: la Serie D non si ferma, va avanti. La scelta delle società è tutta nei numeri: su 166 sodalizi aventi diritto di voto ben 123 hanno espresso la volontà di proseguire a giocare, il 74% delle società.

Con 138 votanti è stato superato il quorum, ovvero il 75% dell’organico (almeno 125 su 166 club), un numero importante, tenendo conto che 28 sodalizi non hanno indicato una preferenza sapendo che la mancata espressione di voto, secondo regolamento, avrebbe significato il via libera alla prosecuzione dell’attività agonistica. 43 sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop dell’attività (il 26%).

Grande la partecipazione delle società che hanno premiato la scelta del dipartimento interregionale di adottare un procedimento democratico basato sulla condivisione e il senso di responsabilità.

Quindi prosecuzione del campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione per le società alla trasmissione delle gare in diretta, interne ed esterne, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle emittenti televisive che ad oggi hanno acquistato i pacchetti, per il periodo in cui sono previste le porte chiuse. Una decisione quest’ultima presa dal consiglio del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.