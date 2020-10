Studenti disabili delle scuole superiori della provincia di Messina: sarà avviata la didattica in presenza

La Città Metropolitana di Messina assicurerà la prosecuzione dei servizi socio-assistenziali agli studenti disabili delle scuole superiori. Questo il contenuto del decreto sindacale emanato ieri dal sindaco metropolitano Cateno De Luca.

La disposizione del primo cittadino fa seguito all’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in cui si dispone la sospensione totale dell’attività didattica in presenza negli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici.

De luca ha disposto che, sulla base del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola l’attuazione della didattica a distanza nella misura di almeno il 75% delle attività, entro le 48 ore e non oltre mercoledì 28 ottobre, si dia avvio alle modalità organizzative della didattica in presenza degli studenti disabili con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita delle sedi scolastiche.

L’attività in favore degli studenti disabili prevede, inoltre, la realizzazione di progetti che consentano di favorire l’inclusione sociale e la riduzione delle diseguaglianze indotte dalla didattica a distanza.