Sette positivi a Barcellona, a Milazzo positivo un dipendente dell’ufficio postale

Sette nuovi positivi al Covid-19 nel territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di altrettante persone che si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone precedentemente risultate contagiate. C’è anche una guarigione con la persona diretta interessata risultata negativa anche al secondo tampone. Pertanto il numero dei totali positivi al coronavirus nella Città del Longano è di venti unità. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha colto l’occasione per invitare nuovamente la cittadinanza al rispetto delle regole “utilizzando la mascherina, igienizzando spesso le mani ed evitando assembramenti”.

A Milazzo, positivo un dipendente dell’ufficio postale di Piano Baele. Nella giornata di domani – martedì 27 ottobre – l’ufficio postale di Piano Baele rimarrà chiuso sino alle 11 per consentire un intervento di sanificazione dei locali. L’uomo, assente dal servizio da mercoledì scorso, rientrato da Milano, questa mattina si è sottoposto al tampone e nel pomeriggio ha scoperto di essere positivo. Dopo la comunicazione è subito scattato il protocollo sanitario, con la chiusura immediata degli sportelli. I clienti presenti in sala sono stati fatti uscire dall’ufficio. Oggi ci sarà la sanificazione di tutti i locali e l’apertura al pubblico dell’ufficio è prevista alle 11. Il personale non è andato in isolamento in quanto il dipendente positivo aveva lavorato, l’ultima volta, mercoledì scorso, quindi ben oltre le 48 ore previste dalle disposizioni normative.