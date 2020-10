Naso – Gaetano Nanì distribuisce le deleghe assessoriali. Daniele Letizia è vicesindaco

Questa mattina hanno prestato giuramento nelle mani del sindaco di Naso, Gaetano Nanì e del segretario comunale dott.ssa Carmen Caliò, gli assessori che lo stesso primo cittadino, aveva nominato il 12 ottobre.

Si è quindi ufficialmente insediata la nuova giunta comunale formata da: Daniele Letizia, Rosina Ferrarotto e Sara Rifici (già dimessi dalla carica di consigliere comunale), e da Antonino Letizia.

“Iniziamo un cammino che ci porterà nei prossimi cinque anni a migliorare ulteriormente la vita della nostra comunità. Puntiamo a concludere – ha dichiarato Nanì – tutte quelle opere che l’amministrazione Letizia ha iniziato, inoltre, così come promesso in campagna elettorale, inizieremo l’iter di altri lavori essenziali per il nostro territorio. Vorrei puntualizzare che questi assessori non saranno gli unici compagni di viaggio, la mia squadra si avvarrà del prezioso contributo dei consiglieri comunali della lista Naso Orgogliosa che ci supporteranno e aiuteranno giornalmente”.

Queste le deleghe assessoriali:

Daniele Letizia (vicesindaco): Gestione Lavori Pubblici: consolidamento centro storico; opere mitigazione rischio idrogeologico; impianti sportivi; nuovi impianti idrici e fognari; beni monumentali. Predisposizione e attuazione piano annuale e triennale OO.PP.; predisposizione e attuazione piano valorizzazione beni comunali; videosorveglianza e sicurezza urbana.

Rosina Ferrarotto: Rapporti con le istituzioni religiose; eventi e manifestazioni turistiche; servizi ed accoglienza turistica; eventi e manifestazioni culturali; promozione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali: teatro, museo, biblioteca, pinacoteca ecc.; Politiche giovanili e consulta giovanile; promozione prodotti tipici locali; tradizioni popolari; rapporti con associazioni culturali e sportive.

Antonino Letizia: edilizia privata; Sportello Unico Edilizia; gestione servizio idrico e fognario; gestione servizio igiene pubblica; manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali; viabilità urbana ed extraurbana; gestione servizio pubblica illuminazione; autoparco comunale; gestione e risparmio consumi energetici.

Sara Rifici: Pubblica Istruzione e rapporti con istituzioni scolastiche; trasporto e mensa scolastica; Politiche sociali extrascolastiche; Attività produttive, commerciali e agricoltura; Politiche del lavoro e Formazione; Sportello Unico Attività Produttive; Semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica; Progetti di Utilità Collettiva; servizio civico; servizio civile; Pari opportunità; baratto amministrativo e volontariato civico; rapporti e pratiche con enti previdenziali; gestione cimitero; arredo urbano e verde pubblico; contenzioso .

Tutte le materie non specificatamente assegnate, restano in capo al sindaco come: bilancio, tributi, prg, programmazione territoriale, rapporti con srr, area interna, distretto socio sanitario, ato idrico, programmazione fondi regionali ed europei ed infine nello specifico lo sviluppo della frazione Ponte Naso.