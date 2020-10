Il sindaco Franco Ingrillì ha comunicato un nuovo caso di positività a Capo d’Orlando, che fa salire il totale degli attuali contagiati a 8. La persona in questione ha contratto il Covid-19 fuori dal Comune tirrenico.

“Attualmente sono 17 le persone in isolamento domiciliare – scrive il primo cittadino -, una situazione che per il momento pare sotto controllo, ma siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo per contenere la diffusione dell’epidemia”.