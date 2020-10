Coronavirus – Dipendente positivo al test rapido, il Tribunale di Patti domani resta chiuso

Un assistente giudiziario in servizio presso la Cancelleria della Sezione Civile del Tribunale di Patti alle 13 di oggi ha comunicato di essere risultato positivo al test rapido rinofaringeo per infezione da Covid-19.

Rilevato che il dipendente è stato in contatto con vario personale operante nelle diverse cancellerie del Tribunale, oltre che con il pubblico e gli utenti del Tribunale, in attesa dell’esito del tampone “di conferma”, il Presidente del Tribunale, Dott. Bruno Samperi, ha disposto per la giornata di domani, martedì 27 ottobre, la chiusura di tutti i locali del Palazzo di Giustizia e la sospensione necessitata di tutte le attività, ivi incluse quelle relative alla celebrazione delle udienze previste, fatte salve le attività urgenti ed indifferibili e quelle che potranno svolgersi in modalità telematica.

L’autorità sanitaria ha richiesto l’effettuazione del test del tampone per tutti i Magistrati, il Personale Amministrativo, il Personale addetto alla vigilanza ed ai Servizi di pulizia presso il Tribunale di Patti e gli Uffici del Giudice di Pace di Patti e Mistretta.

Le udienze penali saranno differite a data successiva, salvo quelle relative a procedimenti per convalida dell’arresto o del fermo o a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale, con Provvedimenti da comunicare anche in via telematica, su disposizione del Magistrato procedente; in tutti i casi in cui debba celebrarsi l’udienza, il giudice avrà comunque cura di evitare sovraffollamento e garantire adeguato distanziamento sociale.

Nei prossimi giorni, gli Uffici di Cancelleria avranno cura di rendere noti provvedimenti e le date di rinvio, che non è stato possibile comunicare tempestivamente in anticipo, stante l’insorgere dell’emergenza solo nella tarda mattinata odierna.