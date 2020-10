Coronavirus – 568 nuovi casi in Sicilia, ma con 4.976 tamponi. 11 le vittime

Ancora in calo il numero di nuovi casi registrati in un giorno in Sicilia: sono stati 568 i contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 695), ma con meno tamponi effettuati: 4.976 quelli eseguiti oggi, contro i 5.193 di ieri. Cala il tasso di positività, attestandosi sull’11,41%, contro il 13,33% di ieri.

Cresce di 38 unità il numero dei ricoverati in ospedale: sono 775 (ieri erano 737), di cui 98 in terapia intensiva (tre in più di ieri).

Gli attuali contagiati nell’isola sono 10.945 (390 in più di ieri), di cui 10.170 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano altri 11 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 439 (ieri erano state sempre 11 le vittime nell’isola).

Alto il numero dei guariti in un giorno: sono stati 167 (ieri erano stati solo 18), adesso il totale delle persone che hanno sconfitto il virus supera quota seimila: 6.081.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi provincia per provincia, sono stati 89 i nuovi casi in un giorni in provincia di Messina. La provincia più colpita oggi è Palermo, con 220 nuovi contagiati, 121 i nuovi casi a Catania. Nella provincia di Siracusa sono stati 65, 35 ad Agrigento, 24 ad Enna, 8 a Caltanissetta, 3 a Trapani e 2 a Ragusa.

IN ITALIA

Per quanto riguarda l’intera penisola, il bollettino del Ministero della Salute evidenzia 17.012 nuovi casi di Covid-19 su 124.686 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività nell’isola sale al 13.6%. Ieri erano stati 21.273 i nuovi casi, su 161.880 tamponi.

141 decessi a causa del Coronavirus oggi in Italia (ieri 128), 76 pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 1.284.