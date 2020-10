Quando saranno erogati i fondi del fondo di solidarietà per la pesca?

È ormai trascorsa una settimana dalla nostra richiesta di incontro urgente al Presidente della Regione Nello Musumeci e non abbiamo ancora ricevuto risposta. Così esordisce un documento firmato da Giovanni Basciano per Agci/Agrital Sicilia, Nino Accetta per Fedagripesca/Confcooperative e Nino Occhipinti per Legacoop Agroalimentare Sicilia riguardante il fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura.

I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno ribadito di comprendere il momento di grave emergenza legato al Covid 19, ma ritengono importante e urgente chiarire al più presto la posizione relativa allo stanziamento di 30 milioni di euro in finanziaria per il fondo a favore delle imprese di pesca e relativi equipaggi dell’acquacoltura. Basciano, Accetta e Occhipinti hanno ricordato di aver lavorato con l’assessore regionale Edy Bandiera e con i dirigenti del dipartimento pesca a giugno, per una bozza di provvedimento, tra l’altro approvato in giunta, per la presentazione delle relative istanze.

“A questo punto resta solo da capire se quanto previsto nella finanziaria regionale riusciremo a farlo avere ai nostri pescatori e armatori, hanno evidenziato Basciano, Accetta e Occhipinti o si è trattato solo di propaganda elettorale.” I rappresentanti di categoria si sono detti comunque certi che Musumeci saprà dare risposta immediata ad un settore già in crisi da tempo aggravato anche dall’emergenza Covid-19 che sembra non finire.