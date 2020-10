Coronavirus – 886 nuovi casi oggi in Sicilia. Il tasso di positività schizza al 12,4%

Nuovo record di casi in un giorno in Sicilia: sono stati 886 (156 più di ieri) i nuovi contagi di Coronavirus registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 730).

7.147 i tamponi effettuati oggi, contro gli 8.015 di ieri. Cresce di 14 unità il numero dei ricoverati in ospedale: sono 696, di cui 90 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Schizza al 12,39% il tasso di positività, contro il 9,1% di ieri.

Gli attuali positivi attualmente sono 9.889 (753 in più di ieri), di cui 9.193 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano altri 9 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 417 (ieri erano stati 11 le vittime nell’isola).

Quasi invariato il numero dei guariti in un giorno: 124, uno in più di ieri, per un totale di 5.896 persone che hanno sconfitto il virus.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi provincia per provincia, quella più colpita oggi è Catania con 276 nuovi casi, segue Palermo con 258. 102 i nuovi contagiati a Ragusa, 96 a Trapani, 48 nella provincia di Messina, 55 nuovi casi ad Agrigento, 37 a Siracusa e 7 ad Enna e Caltanissetta.

IN ITALIA

Ancora in crescita i numeri che riguardano l’intera penisola: nel bollettino diramato dal ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.644 nuovi casi (ieri erano stati 19.143) e 151 morti (ieri erano 91), con il totale delle vittime che sale a 37.210. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (1.128, +79 rispetto a ieri). Tamponi: 177.669 (ieri 182.032). Tasso di positività in Italia 10,79%