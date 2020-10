Basket – Serie A2 e Serie B posticipate di una settimana. L’Orlandina stasera in campo

Stasera alle 20:30 l’Orlandina scenderà in campo all’MF Palace di Ferrara, per la terza ed ultima giornata di Supercoppa di A2.

Dopo le sconfitte con Cento e Trapani i paladini vanno alla ricerca del primo successo, ma con l’incognita campionato. Non si sa ancora se e quando le formazioni scenderanno in campo la volta successiva, anche se al momento l’esordio della formazione biancoazzurra nel girone verde di serie A2 è fissato per il 22 novembre a Mantova.

È di ieri infatti la notizia dello slittamento di una settimana della partenza dei campionati di Serie A2 e Serie B di basket, dal 15 al 22 novembre: lo ha deciso, accogliendo la richiesta della LNP, il consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro, riunitosi ieri pomeriggio e costretto, ancora una volta, a fare i conti con l’emergenza-Coronavirus.

Non sono solo il secondo e il terzo campionati italiani ad essere toccati dai provvedimenti annunciati dal presidente Gianni Petrucci: i tornei organizzati dai comitati regionali, dai senior fino alle giovanili, non partiranno prima del 29 novembre.

Significa un rinvio di due settimane per i campionati regionali senior e per tutti i campionati dall’Under 18 in giù, alcuni dei quali erano pronti a partire in questo fine settimana.

Infine, anche le indiscrezioni sul nuovo DPCM del premier Conte parlano di uno stop ai campionati sportivi non professionistici, dunque sarà da vedere se e quando sarà concesso alle formazioni di tornare sul parquet.