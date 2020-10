Barcellona. Covid-19, due nuovi positivi e due guarigioni

“Raccomando ancora una volta a tutti – scrive il primo cittadino – il pieno rispetto delle regole e ricordo che anche stasera le forze dell’ordine vigileranno per l’osservanza delle normative. Da domani entreranno in vigore, inoltre, le nuove disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. In questa fase cruciale sarà determinante il senso di responsabilità di ciascuno di noi”.