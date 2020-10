Coronavirus – 730 i nuovi contagiati in Sicilia. 11 decessi, crescono di poco i ricoveri

Sono 730 (66 meno di ieri) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 796). Una lieve flessione, rispetto al record di ieri.

8.015 i tamponi effettuati oggi, contro i 7.732 di ieri. Cresce di poco il numero dei ricoverati in ospedale: sono 682 (5 in più di ieri), di cui 89 in terapia intensiva (nessuna variazione rispetto a ieri). Il tasso di positività scende di poco, passando al 9,1%, rispetto al 10,2% di ieri.

Gli attuali positivi attualmente sono 9.136 (596 in più di ieri), di cui 8.454 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano ben 11 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 408.

Cresce il numero dei guariti in un giorno: 123 in più rispetto a ieri, per un totale di 5.772 persone che hanno sconfitto il virus. Ieri erano stati 98.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi provincia per provincia, quella più colpita è ancora Palermo con 204 nuovi contagiati, segue Catania con 188 e anche Ragusa è in tripla cifra con 117. 77 poi i nuovi casi a Trapani, 74 nella provincia di Messina, 26 nuovi casi ad Agrigento e Caltanissetta, 11 a Siracusa e 7 ad Enna.

IN ITALIA

Ancora in crescita i numeri che riguardano l’intera penisola: 19.143 nuovi contagi in un giorno e 91 decessi (ieri erano stati 136). Sono 2.352 i guariti. I tamponi effettuati sono stati 182.032, mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 1.042 pazienti, ieri erano 992 pazienti. I ricoverati con sintomi sono 11.598.

174.404 le persone che in Italia si trovano attualmente in isolamento domiciliare, 15.788 più di ieri. Tasso di positività: 10,5%