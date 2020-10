Coronavirus – 14 guariti a Galati Mamertino: gli attuali positivi scendono da 157 a 143

Scende da 157 a 143 il numero degli attuali positivi a Galati Mamertino. A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco del comune nebroideo, Nino Baglio.

Sono in calo per la prima volta, dunque, i numeri che riguardano l’epidemia a Galati Mamertino e per oggi sono attesi gli esiti di ulteriori tamponi molecolari di verifica, effettuati nei giorni scorsi a coloro che sono risultati positivi, alla ricerca della possibile negativizzazione.

La comunità galatese, provata dal lungo isolamento, si augura che alla mezzonotte di domenica venga interrotta la zona rossa nel comune e intanto continua la gara di solidarietà. Stamattina è stato il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, a lanciare l’invito alla generosità.

“Galati Mamertino soffre e con lei l’intero comprensorio dei Nebrodi – scrive Ingrillì –, dunque invito tutti ad effettuare un bonifico sul conto corrente attivato per l’emergenza Covid-19. Il Codice Iban per chi volesse effettuare donazioni on line è:

IT63Q0760116500001049349853. Nella causale del versamento bisogna specificare: Contributo emergenza Covid-19 Galati Mamertino. In alternativa – aggiunge il primo cittadino orlandino –, è possibile consegnare generi alimentari non deperibili alla sede della Protezione Civile di contrada Pissi”.