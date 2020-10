Capo d’Orlando – Una Festa della Madonna inedita

Una Festa della Madonna in tono minore, quella vissuta a Capo d’Orlando in questo 2020 affetto da una pandemia globale.

Niente bancarelle per la strada, ad eccezione di sei postazioni dedicate alla vendita della calia e di altri dolciumi tipici. Niente Processione, con la statua della Madonnina che scende dal Monte fino alla Chiesa di Cristo Re, acclamata dalla folla di fedeli che invade le strade. L’emergenza costringe a limitare il più possibile le uscite e gli assembramenti e anche le funzioni ecclesiastiche devono pagare pegno.

Non ci sarà stata la festa laica, ma comunque le celebrazioni religiose si sono svolte con regolarità. Dalle 6 del mattino e fino alla messa delle ore 11, celebrata dall’Arciprete di Capo d’Orlando, padre Nello Triscari, un numero contingentato di fedeli, fino ad un massimo di 200 persone, ha affrontato le scalinate del monte per l’ascesa al santuario, un must nel periodo pre covid.

A concludere questa inedita Festa della Madonna 2020 ci hanno pensato i fuochi d’artificio, esplosi intorno alle ore 20.00 dal piazzale del Miramere. Un po’ di colore nel cielo, a rendere meno buia questa festa patronale svoltasi all’ombra del Coronavirus.