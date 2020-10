Barcellona Pozzo di Gotto – Un regolamento per l’installazione di antenne 5G?

A Barcellona Pozzo di Gotto la Giunta Municipale, guidata dal sindaco Calabrò, sta lavorando alla predisposizione di un regolamento da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale al fine di disciplinare, per quanto di sua competenza, l’installazione di Antenne sul territorio cittadino, in particolare quelle con tecnologia 5G.

Come recentemente sancito dal TAR, le competenze autorizzative in materia fanno capo all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ma la giunta Calabrò fa sapere che solleciterà l’agenzia ad effettuare costanti controlli, diretti a garantire il rigoroso rispetto dei parametri di legge sulle emissioni e ad evitare ogni eventuale violazione “Approfondiremo con il Ministero competente e con le istituzioni preposte – assicura l’Amministrazione – la questione inerente agli iter autorizzativi relativi all’installazione dei ripetitori e chiederemo con forza che la materia sia adeguatamente regolamentata”.

In relazione a ciò, la giunra fa sapere che sono allo studio dei provvedimenti, in applicazione del principio di precauzione riconosciuto dall’Unione Europea, orientati ad aggravare l’iter autorizzativo di installazione delle Antenne con tecnologia 5G sul territorio comunale, in attesa della disponibilità di dati scientifici più aggiornati.

“Il benessere della collettività rappresenta la nostra massima priorità – scrive l’amministrazione -, e pertanto garantiamo, sin da adesso, che adotteremo ogni iniziativa possibile al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, sebbene le competenze autorizzative in materia non investano direttamente il Comune”.