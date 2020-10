Barcellona P.G. – Tre nuovi casi di Covid-19, sono 14 gli attuali positivi

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabró, ha reso noto che ci sono tre nuovi casi di positività al Covid-19 riguardanti il comune.

Si tratta di persone asintomatiche, che al momento si trovano in isolamento domiciliare. Il numero degli attuali positivi nella città del Longano sale quindi a 14. Le autorità sanitarie hanno disposto l’isolamento anche per i contatti più stretti e stanno mettendo in atto quanto previsto dal protocollo.

“Visto l’aggravarsi della situazione, – dice Calabró – mi corre l’obbligo di rivolgere ancora una volta un appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza affinché vengano rispettate le norme in materia di contagio disposte dal Governo Nazionale e dalla Regione Siciliana.

Preciso che non è intenzione di questa Amministrazione seguire l’esempio di altri sindaci e chiudere alcune zone cittadine. Ma, per poter continuare a tenere questa linea, è necessaria la collaborazione di tutti. A partire da questa sera, saranno condotti stringenti controlli interforze per vigilare sul rispetto delle regole. Qualora non dovesse essere riscontrato il necessario buonsenso, toccherà purtroppo adottare idonei provvedimenti. Accettiamo oggi di fare qualche piccolo sacrificio per rallentare la diffusione dei contagi ed evitare ben più drastiche limitazioni in futuro.”