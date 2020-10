“Aiutiamo Galati Mamertino”, l’iniziativa di solidarietà parte da Capo d’Orlando

“Aiutiamo Galati” è l’appello lanciato dal Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì con un video sulla sua pagina Facebook. La zona rossa istituita nel Comune dei Nebrodi e prorogata fino al 25 ottobre ha inevitabilmente generato problemi di natura sociale ed economica per molte famiglie galatesi.

“Galati soffre e soffre l’intero comprensorio dei Nebrodi – commenta il Sindaco Ingrillì – ma è una situazione che può riguardare ogni comune per questo dobbiamo fare leva sullo spirito di solidarietà reciproca”. Chi volesse, può fare un bonifico sul conto corrente attivato per l’emergenza Covid-19. Il Codice Iban per chi volesse effettuare donazioni on line è: IT63Q0760116500001049349853

Nella causale del versamento bisogna specificare: Contributo emergenza Covid-19 Galati Mamertino. In alternativa, è possibile consegnare generi alimentari non deperibili alla sede della Protezione Civile di contrada Pissi. Saranno i volontari a consegnare i beni di prima necessità alle famiglie bisognose, così come concordato con l’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino.