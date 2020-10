Sant’Angelo di Brolo: due cittadini positivi al Covid 19

Il sindaco di Sant’Angelo di Brolo Franco Cortolillo ha comunicato che, a seguito l’esito di tamponi molecolari eseguiti dall’Usca – unità speciale di continuità assistenziale – di Patti, due cittadini residenti in una borgata del centro montano sono risultati positivi al Covid-19.

I due soggetti, di cui uno asintomatico, si trovano in stato di isolamento e non hanno avuto nessun contatto con altri cittadini santangiolesi. “Alla luce dell’allarmante, continuo rialzo dei contagi in tutto il territorio nazionale e in Sicilia, ha evidenziato il primo cittadino, si raccomanda ancora una volta alla cittadinanza e agli operatori commerciali di osservare scrupolosamente tutte le varie prescrizioni previste dal Dpcm al momento in vigore – distanziamento sociale, uso costante, anche all’aperto, dei dispositivi di protezione individuale, frequente lavaggio delle mani – per tutelare sé stessi e gli altri.”