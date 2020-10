Patti Marina: “Potate quegli alberi, perchè i topi “minacciano” le case!”

Quando sarà effettuata la potatura degli alberi in via Cristoforo Colombo, nella frazione Marina? Quando si interverrà sarà sempre tardi se è vero che i residenti hanno segnalato a più riprese il problema e sono costretti a non poter aprire i balconi dei primi piani delle loro abitazioni.

Il movimento “Siciliani Liberi” di Patti è andato all’attacco, evidenziando come “siano rimaste inascoltate fino a questo momento le richieste dei residenti, che lamentano anche la presenza di vari animali, verificando, soprattutto se si guarda dall’alto, come siano cresciuti a dismisura i rami che “minacciano” le abitazioni – e la foto lo dimostra, ma è evidente questa criticità da qualunque lato si guardi. E’ possibile che nessuno si sia accorto di questo problema? Se è vero che i residenti hanno chiesto da giorni un intervento del comune, è stato effettuato un sopralluogo per capire l’entità del problema? Ha un senso richiedere un intervento del Comune, cioè si è certi che venga ascoltato e messo in agenda?”

“Se dovessimo verificare gli interventi di potatura e bonifica richieste a più riprese anche in altre zone della città, i residenti di Patti Marina possono dormire sonni tranquilli, nel senso che sarà difficile, quasi miracoloso, che venga qualcuno a sincerarsi della situazione e a disporre un intervento.”

In questa direzione prosegue la nota di Enzo Natoli, responsabile del movimento “Siciliani Liberi” di Patti, ricordando anche le “foreste amazzoniche” che spiccano rigogliose sia nell’area tra via Garibaldi e via Nicolò Gatto Ceraolo, poi in via dei Greci ed in via XX Settembre.

“Possibile che tutto debba rimanere così? Con le conseguenze del caso, cioè con topi e animali di varia natura che ti entrano dentro casa se lasci aperto il balcone per areare le stanze?”

Infine la richiesta di intervento urgente per mettere in sicurezza la zona e realizzare la scerbatura o la potatura sia nella via Cristoforo Colombo, come in altre zone. “Nel caso in cui chi di dovere non interverrà con la massima sollecitudine, saremo noi, come già fatto in passato, ad intervenire per la pulizia e il decoro di uno spazio importante della nostra Città.”