Messina: stabilizzati i contratti dei quindici lavoratori Asu della polizia locale

Buone nuove per gli Asu del comune di Messina – sono gli storici precari della polizia locale riguardo al procedimento di stabilizzazione. Nella riunione tenutasi ieri della Cosfel – Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali – è stato approvato il piano di stabilizzazione che prevede finalmente la stabilizzazione di 15 unità di polizia locale ed oltre 280 trasformazioni di contratti part time in full time.

“Da ormai diversi mesi, insieme ai miei colleghi portavoce messinesi, seguo le vicende legate alle procedure di stabilizzazione del personale precario ed ASU nei comuni in pre-dissesto di Messina e di Barcellona, ha spiegato il sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa; ho avviato lunghe interlocuzioni con il mio collega sottosegretario al Ministero degli Interni Carlo Sibilia, affinché fossero seguite e definite le procedure ben avviate e portate avanti dai comuni.” Oggi dunque è arrivata una bella notizia almeno ai precari del comune di Messina.

“Sono molto contento che finalmente questo percorso si sia concluso soprattutto per i 15 agenti di polizia locale perché dopo tanti mesi di limbo e di preoccupazione perenne potranno definitivamente essere stabilizzati e lavorare a pieno regime per la città di Messina.” Villarosa ha ricordato infine come l’amministrazione comunale di Messina che ha correttamente e prontamente svolto tutti i passaggi e le integrazioni richiesti dalla commissione.